حماس: نحترم إرادة الشعب التونسي

فلسطين اليوم- غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) احترامها لإرادة الشعب التونسي الذي أطاح برئيسه زين العابدين بن علي مساء الجمعة.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان وصل مراسلنا نسخة عنه السبت: إن "حماس تحترم خيارات الشعب التونسي وحقه في اختيار قيادته التي يريدها من خلال عملية ديمقراطية بعيدًا عن أية تدخلات أجنبية.

ونجح التونسيون مساء الجمعة في الإطاحة برئيسهم بعد 23 عامًا من الحكم، وذلك بعد شهر من الاحتجاجات الشعبية التي خلفت مئات القتلى والجرحى، فيما تولى رئيس مجلس النواب مهام الرئيس بعد فشل محاولة التفافية من رئيس الوزراء لتولي الحكم بعد هرب بن علي للسعودية.