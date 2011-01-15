القذافي يوجه خطاباً للشعب التونسي اليوم عقب اتصاله بالمخلوع بن على

فلسطين اليوم-وكالات

افاد مصدر رسمي ان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي اتصل اليوم السبت بالعقيد معمر القذافي، موضحا ان الزعيم الليبي سيوجه السبت ايضا "كلمة الى الشعب التونسي".

وأفادت وكالة الإنباء الليبية الرسمية ان "الرئيس زين العابدين بن علي اتصل (السبت) هاتفيا بقائد الثورة الليبية" معمر القذافي، من دون مزيد من التفاصيل حول فحوى هذا الاتصال.

وفي نبأ منفصل، أعلنت الوكالة ان القذافي "سيوجه كلمة هذا اليوم الى الشعب التونسي الشقيق". وغادر بن علي تونس امس بعد حكم دام 23 عاما اثر حركة احتجاج لا سابق لها ضد نظامه الذي حاول قمعها بعنف.

وأقصي بن علي نهائيا اليوم من السلطة بناء على قرار اتخذه السبت المجلس الدستوري باعلانه رسميا "شغور السلطة"، كما افادت وكالة الانباء التونسية الرسمية.

وأعلن المجلس الدستوري السبت رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة واضعا حدا نهائيا لاحتمال عودة بن علي الذي فر الى السعودية، الى السلطة.

وكان القذافي امر في اوج الحركة الاحتجاجية في تونس، حكومته بفتح سوق العمل في ليبيا امام التونسيين من دون قيود.