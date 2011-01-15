الاحتلال ينقل الأسيرين سعدات و أبو الهيجا الى العزل الانفرادي بشكل مفاجئ

فلسطين اليوم – رام الله

أفادت الناشطة بقضايا الأسرى وعضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى بمحافظة نابلس ميسر عطياني انه تم ليلا نقل الأسيرين احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب بالمجلس التشريعي الأسير جمال ابو الهيجا إلى العزل الانفرادي بسجن نفحة الصحراوي.

ويأتي هذا النقل المفاجئ للأسيرين كإجراء عقابي من قبل إدارة مصلحة السجون وجهاز المخابرات الإسرائيلية بعد خوض الأسير احمد سعدات وابو الهيجا إضرابا جزئيا عن الطعام احتجاجا على سياسة العزل الإتفرادي لكسر تضامن الحركة الأسيرة معهما.

وأضافت عطياني ان إدارة مصلحة السجون زادت بالفترة الأخيرة من وتيرة نقل قيادات الحركة الأسيرة وممارسة سياسة العزل الانفرادي بهدف إضعاف الحركة الأسيرة والحيلولة دون التواصل داخل السجون.

علما ان الأسيرين خاضا الإضراب الجزئي عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع بسبب العزل والحالة الصحية السيئة لكل منهما حيث يعاني الأسير ابو الهيجا من عدم القدرة على استخدام ذراعه بسبب البتر وتردي وضعة الصحي ويعاني الأسير احمد سعدات من آلام بالظهر والرقبة بسبب حاجته الى إجراء عمليات جراحية بالغضاريف بالرقبة والكتفين.