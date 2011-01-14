الاحتلال يسمح للمتدينين اليهود الصلاة قرب الحي الإسلامي بالقدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم أن ما يسمى "سلطة تطوير القدس"، التابعة لبلدية الاحتلال، فتحت مؤخراً ما يسمى بـ"حائط المبكى الصغير" أمام المصلين اليهود، وهو ما اعتبرته الصحيفة سابقة منذ احتلال المدينة عام 1967.

و"حائط المبكى الصغير" هو مقطع من حائط البراق ويقع في قلب الحي الإسلامي في البلدة القديمة. وقالت الصحيفة ان السماح للمتدينين اليهود إجراء الصلوات والشعائر في هذا المكان تم بعد مطالبات متكررة من قبل جمعية الاستيطان "عتيرت كوهنيم"، التي تعمل على تهويد المدينة المقدسة.

وأشارت الصحيفة إلى سلطات الاحتلال حاولت طيلة السنوات الماضية الحفاظ على الوضع القائم - "ستاتيكو" كما لم تعلن حكومات "إسرائيل" المتعاقبة عن الموقع كمان مقدس لليهود. وسبق للأوقاف الإسلامية أن حذرت في أكثر من مرة من مغبة إزالة سقالات البناء التي أقيمت في الموقع عام 1972 خشية انهيار المنازل الفلسطينية المقامة على القوس الحجري جراء أعمال الحفر الإسرائيلية فيما يعرف بإنفاق المبكى ومنح اليهود تصريحا للصلاة فيه مهددة برد فعل قوي على مثل هذه الخطوة.