الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر التجارية في غزة

فلسطين اليوم: غزة

أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة اليوم الجمعة. وقال رئيس لجنة إدخال البضائع إلى المهندس رائد فتوح: "ابلغنا من الجانب الإسرائيلي بإغلاق معبري كرم أبو سالم والمنطار يومي الجمعة والسبت كالمعتاد على أن يعاد فتحها صباح الأحد القادم".

وأشار فتوح إلى أن الاحتلال قد فتح أمس معبر كرم أبو سالم لإدخال 161 شاحنة من ضمنهم 112 شاحنة تجارة و16 شاحنة زراعة و19 شاحنة مساعدات و9 شاحنات أسمنت و حديد بناء لصالح المشاريع الدولية و5 مواصلات من ضمنهم 20 مركبة حديثة.

كما تم تصدير 7 شاحنات من التوت الأرضي و الزهور لدول أوروبا فقط، بالإضافة إلى ضخ 91120 كيلو غاز طهي فقط.