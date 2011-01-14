انخفاض درجات الحرارة في النهار وتساقط أمطار في الليل

فلسطين اليوم: غزة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الجمعة، غائما جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تسود البلاد حالة عدم استقرار جوي وتسقط الأمطار المتفرقة بإذن الله فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً إلى باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت غائما، وتسقط الأمطار بإذن الله وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد المقبل غائما، وتسقط الأمطار بإذن الله بين الحين والآخر وفي ساعات الليل تشتد الأمطار وتكون مصحوبة بالبرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.