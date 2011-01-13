تونس: مقتل 5 أشخاص بنيران قوات الامن وسط استمرار الاحتجاجات

فلسطين اليوم-وكالات

تفيد الانباء الواردة من تونس ان 5 اشخاص قتلوا في الساعات الاخيرة بنيران قوات الامن وسط استمرار الاعمال الاحتجاجية.

وقتل 3 اشخاص في مدينة منزل بورقيبة واحد في العاصمة التونسية واحد في مدينة بنزرت.

واعلنت السلطات السويسرية ان احد القتلى هو تونسي يحمل الجنسية السويسرية داعية السلطات التونسية الى احترام حقوق الانسان. وتستمر الاحتجاجات في عدة مدن رغم حظر التجوال الذي فرضته السلطات ليلا فيما يجتمع البرلمان التونسي في جلسة استثنائية لاقرار اجراءات اقتصادية من اجل تهدئة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي .

وسيلقي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خطابا امام البرلمان.