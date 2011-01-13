غزة: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التوعية المرورية المدرسية

فلسطين اليوم- غزة

استكمالاً لمشروع التوعية المرورية المدرسية الذي تقوم به وزارة النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية بغزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مدارس مديريات التعليم بقطاع غزة، قامت الوزارة مؤخراً بإطلاق المرحلة الثانية من مشروعها، وذلك في مديرية شرق غزة.

وحسبما أفاد م. محمد العكشية، المكلف بمهام دائرة التوعية والإرشاد المروري بالوزارة، فإن مديرية شرق غزة تتكون من حوالي 85 مدرسة موزعة بين أساسية وثانوية، ومن المخطط أن تتم تغطية كافة مدارس المديرية في مدة شهرين موزعين على فترتين، قبل وبعد الإجازة المدرسية النصفية، وذلك من خلال طاقم من المحاضرين الذين تم تدريبهم بشكل مكثف في وزارة النقل والمواصلات.

المشروع الذي انطلق قبل حوالي ثلاثة أشهر بالتعاون بين وزارتي النقل والمواصلات والتربية والتعليم، يحاول أن يضع بين أيدي طلبة المدارس مجموعة من الإرشادات المرورية التي تساعد في الحفاظ على سلامة الطلبة على الطرقات، وتساهم في رسم سلوك مروري حضاري في أذهان الطلبة من خلال أسلوبٍ تربوي يناسب تفكير وعقلية فئة طلبة المدارس.