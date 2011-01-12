القيادي البطش: قطاع غزة أمام عدوان إسرائيلي منظم

فلسطين اليوم-غزة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش ان قطاع غزة اليوم أمام عدوان إسرائيلي منظم قد يتصاعد ليصل مرحلة الاجتياح .

وقال البطش في تصريح خاص أدلى به لقناة العالم الإخبارية: أمام هذا العدوان نقول إن رسالة أبناء شعبنا واضحة فنحن أمام حقنا في مواجهة المحتل والرد على جرائمه وطالما إن هناك شبرا من أرضنا محتل فهذا يؤكد أن حقنا في المقاومة مكفول ولن نتنازل عنه .

وفي تصريح مماثل قال المحلل السياسي الفلسطيني حسن عبده إن العدو الإسرائيلي يرى ان الحالة في الوقت الراهن هي مثالية لتطور المقاومة وامتلاكها لقدرات جديدة وبالتالي فان العدو يريد أن يخرج من منطق الهدنة الحالية إلى مستوى جديد من الصراع يسمح له باستنزاف قدرات المقاومة في قطاع غزة .