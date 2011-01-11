نتنياهو: "المشكلة الأولى والثانية والثالثة ايران والرابعة وقاحة السلطة"

ترجمة فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعه بالصحافيين الأجانب العاملين في "إسرائيل": "إن هذا العام هو عام ويكليكس الذي كشف النقاب عن الثلاثة أمور التي تقلق معظم حكومات العالم ".

و أضاف: "المشكلة الأولى هي ايران والثانية أيضا ايران والثالثة كذلك ايران.

وحسب أقوال نتنياهو، فإن عام 2009 كان عام ايران دون غطاء وهذا استمر حتى في عام 2010، فالجميع رأى كيف تم ضبط الإيرانيين متلبسين ببناء مفاعل ذري سري"