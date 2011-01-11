عريقات يزور واشنطن غداً ولن يلتقي اي مسؤول صهيوني

فلسطين اليوم-وكالات

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين انه سيزور واشنطن الأربعاء بدعوة من الادارة الامريكية لإجراء محادثات حول المفاوضات مع اسرائيل لكنه لن يلتقي اي مسؤول "إسرائيلي".

وقال عريقات 'سأكون في واشنطن الأربعاء لإجراء محاثات حول المفاوضات المتوقفة مع الاحتلال بسبب استمرارها في الاستيطان'.

وأضاف انه لن يلتقي خلال الزيارة اي مسؤول صهيوني، مؤكدا انه 'لن تكون هناك اي مفاوضات مع الاحتلال دون توقفها تماما عن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية'.

من جهته، قال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان 'الامريكيين طلبوا من الرئيس محمود عباس ان يتوجه مسؤول فلسطيني الى واشنطن الاربعاء، كما سيتوجه من اسرائيل اسحق مولخو'.

واكد ابو ردينة بدوره انه لن يكون هناك اي لقاء اسرائيلي ـ فلسطيني خلال الزيارة'.

وكان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اعلن السبت ان المسؤول عن التفاوض مع الفلسطينيين اسحق مولخو سيتوجه الأسبوع المقبل الى واشنطن لإجراء اتصالات جديدة مع الفلسطينيين.

واوضح المكتب في بيان ان نتنياهو 'اتفق هذا الاسبوع مع المبعوث (الامريكي) دنيس روس على ان يلتقي اسحق مولخو الاسبوع المقبل في واشنطن مندوبا فلسطينيا للمضي قدما بعملية' التسوية.

واستأنف "الاسرائيليون" والفلسطينيون مفاوضات التسوية المباشرة بينهما في الثاني من ايلول (سبتمبر) الماضي في واشنطن بعد تعليقها على مدى 20 شهرا وبعد جهود دبلوماسية امريكية مكثفة.

الا انها توقفت مجددا بعد ثلاثة اسابيع بسبب رفض نتنياهو المطلب الفلسطيني بتمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.