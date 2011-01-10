الشاباك الصهيوني يتراجع عن تأييده لقانون سحب الجنسية من فلسطيني أراضي 48‏

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية، أن جهاز الشاباك تراجع اليوم الاثنين عن تأييده لمشروع قانون اقترحه عضو الكنيست ( دافيد روتم) لمنح مايسمى القضاء الصهيوني الصلاحية لسحب وإلغاء الجنسية الصهيونية لفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 48 تزعم بأنه متورط في أعمال ضد كيان العدو.

وحسب موقع هآارتس الصهيوني، فقد جاء في رد الشاباك، بأن اقتراح عضو الكنيست روتم ينقصه التوازن في الطرح حيث أن طرح روتم للقانون علي صيغته الحالية غير مكتمل.