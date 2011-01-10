لليوم الثاني.. تواصل الاستفتاء على مصير جنوب السودان

فلسطين اليوم- وكالات

يواصل نحو أربعة ملايين ناخب من ذوي الأصول الجنوبية اليوم الاثنين ولليوم الثاني من الاستفتاء على مصير جنوب السودان، الإدلاء بأصواتهم في عملية اقتراع بدأت أمس وتستمر أسبوعاً.

وقال رئيس حكومة الجنوب سالفا كير بعد إدلائه بصوته الأحد، أن الاستفتاء لحظة تاريخية، فيما اعتبره السناتور الأميركي جون كيري فصلا جديدا في تاريخ السودان.

وفي الخرطوم، أدلى الناخبون الجنوبيون بأصواتهم لتحديد مصير الجنوب.

وتجري عمليات الاقتراع وسط دعوات لجعل الاستفتاء فرصة لتأسيس علاقات أكثر متانة بين الشمال والجنوب، وإجرائه بشفافية حتى تكون النتائج معبرة عن الرأي الحقيقي للمواطنين.

وقد أدلى الناخبون الجنوبيون في دارفور بأصواتهم لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان في 15 مركزا بعدد من المحليات، لاسيما المناطق القريبة من الولايات الجنوبية.

وأكد غالبية جنوبيي دارفور انتماءهم إلى الإقليم وعزمهم البقاء مهما كانت نتيجة الاستفتاء، وأنهم صوتوا لخيار الوحدة.

في هذه الأثناء، أعلنت مصادر قبلية سودانية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في سلسلة من الاشتباكات بين قبيلتي الدنكا والمسيرية بمنطقة ابيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.

وقال احد زعماء قبيلة المسيرية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن شن جنود جنوبيون هجوما على أفراد من القبيلة.

وقد حملت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة في الخرطوم مسؤولية اندلاع الاشتباكات.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما دعم بلاده الكامل للسودان بعد إجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب هذا البلد، داعيا جميع الإطراف إلى عدم الانجرار لمحاولات الاستفزاز.

وأكد اوباما في بيان، أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بشكل كامل لمساعدة الأطراف في معالجة القضايا الحساسة بعد الاستفتاء، مهما كانت نتيجة التصويت