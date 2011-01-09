ألمانيا تحذر مديريها من التعرض للتجسس الصناعي في الصين وروسيا

فلسطين اليوم-وكالات

طالبت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية الدستور (شعبة المخابرات الألمانية الداخلية) المديرين الألمان بتوخي الحيطة والحذر قبل القيام بزيارات الى الصين وروسيا خوفا من تعرضهم لمحاولات تجسس صناعي.

وحث نائب رئيس الهيئة الكسندر آيسفوغل اليوم في مقابلة مع المجلة الاقتصادية الألمانية (فيرتشافتس فوخه) المديرين الألمان على عدم اصطحاب كمبيوترات شخصية أو هواتف نقالة تحتوي على بيانات حساسة عن شركاتهم مشيرا الى ان هذه التحذيرات "تشمل المديرين الذين ينوون السفر الى الصين وروسيا".

وعزا المسؤول الأمني هذه التحذيرات الى ان اجهزة المخابرات في الدولتين المذكورتين "تراقب تبادل الرسائل الالكترونية وتستطيع التنصت على المكالمات الهاتفية التي تجرى عبر الهواتف النقالة" على حد تعبيره.

يذكر ان وزارة الداخلية الألمانية كانت قد حذرت في نهاية ديسمبر الماضي من ازدياد محاولات التجسس على الوزارت والدوائر الحكومية الألمانية.

وكشف خبراء ألمان قبل أيام قليلة عن أن الشركات الألمانية وخاصة التكنولوجية منها تتكبد سنويا خسائر بالمليارات نتيجة التجسس الصناعي محذرة من تعامل مديري هذه الشركات دون اكتراث مع مسألة حماية بيانات شركاتهم المهمة.