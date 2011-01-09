هنية يطالب الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لبحث الانتهاكات في القدس

فلسطين اليوم: غزة

دعا اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، الدول العربية ورئيس القمة العربية العقيد معمر القذافي بعقد اجتماع عربي طارئ لدراسة ما يجري في القدس المحتلة من اعتداءات.

وقال هنية خلال استقباله أعضاء القافلة الليبية "القدس5" بمقر حكومته في مدينة غزة ظهر اليوم الأحد، "القدس اليوم في مرحلة هي الأخطر منذ الاحتلال الذي يهدف لضرب تاريخها وإزالة معالمها وإنهاء وجودها".

وندد هنية بهدم الاحتلال صباح اليوم الأحد لفندق "شيبرد" بحي الشيخ جراح والتي تعود ملكيته لأمين الحسيني، وشدد على أن كل محاولات تغيير معالم القدس لن تنجح، ولن تغير حقائق التاريخ.

وأشاد باستمرار قوافل كسر الحصار واعتبرها خطوة متقدمة على طريق إنهاء الحصار السياسي والمادي والمعنوي لقطاع غزة، وأثنى على جهود ليبيا رئيسا وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني.

من جهته، عبر منسق قوافل القدس الليبية الصيد القاعود عن سعادة الوفد بزيارة غزة للإطلاع على أحوال أهلها، وأكد أن الوفد يحمل رسالة تعزيز نضال وصمود الشعب الفلسطيني.