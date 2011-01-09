"إسرائيلي" يسعى للقاء هنية الثلاثاء

فلسطين اليوم-غزة

ذكر موقع "القناة العاشرة" للتلفزيون الصهيوني اليوم الأحد، أن الناشط "الإسرائيلي" يوال مرشاك، سيحاول الالتقاء مع رئيس حكومة غزة اسماعيل هنية في القطاع، وذلك في محاولة منه للتأثير على حركة حماس لأحداث تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وأضاف الموقع، أن مرشاك يقوم بمسعى شخصي وسوف يحاول دخول قطاع غزة الثلاثاء القادم، مع وفد من شخصيات عربية-صهيونية، ومن ثم سيحاول ترتيب اجتماع مع اسماعيل هنية.

وأكدت مصادر في اللجنة التي تسعى للإفراج عن شاليط، انه لا يوجد لديها أي معلومات عن نشاط مرشاك، وانه يقوم بمبادرة شخصية دون ان تكلفة اللجنة بهذه المهمة.

ونقل الموقع، تصريحا لمرشاك أكد فيه انه لا يخاف من التوجه إلى قطاع غزة، وانه يجب السماح له بدخول القطاع والقيام بهذا اللقاء مع هنية، مؤكدا انه لايحمل أي مقترحات او اجابات محددة، وانه لن يقوم بفتح مفاوضات لتحرير جلعاد شاليط.