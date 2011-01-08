الكويت تخسر أمام الصين في كأس اسيا لكرة القدم

الدوحة (رويترز) - خسرت الكويت مباراتها الأولى في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم أمام الصين بهدفين مقابل لا شيء بعد أن لعبت لنحو ساعة كاملة بعشرة لاعبين يوم السبت.

وهزت الصين شباك الحارس الكويتي نواف الخالدي بهدفين خلال ثماني دقائق عن طريق تشانج ليبينج ودينج تشوشيانج في الشوط الثاني لتحصل على النقاط الثلاث وتتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع أوزبكستان التي هزمت قطر البلد المضيف بنفس النتيجة في مباراة الافتتاح يوم الجمعة.

وطرد المدافع الكويتي مساعد ندا في الدقيقة 43 ببطاقة حمراء مباشرة بعد احتكاكه بيانج جو.