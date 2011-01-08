الناطق باسم السرايا لـ فلسطين اليوم: لا تهدئة والعدو يقتل أبناء شعبنا في غزة والخليل ونابلس

الناطق باسم السرايا لـ فلسطين اليوم: لا تهدئة في ظل التصعيد الصهيوني

فلسطين اليوم: خاص

أكد أبو أحمد الناطق الإعلامي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على عدم وجود تهدئة مع العدو الصهيوني في ظل التصعيد الإسرائيلي على أبناء شعبنا في الخليل ونابلس وقطاع غزة.

وأوضح أبو أحمد في تصريح خاص لـ فلسطين اليوم:" أنه لا توجد تهدئة مع العدو الصهيوني في السر أو العلن، وإنما هناك توافق فلسطيني على تهدئة لاستعادة المقاومة عافيتها ولكي يستعيد الشعب ما دمره العدوان الصهيوني الأخير، مع احتفاظ الفصائل في الرد على أي تصعيد صهيوني في الضفة والقطاع.

وأشار إلى أن التصعيد الصهيوني مستمر ضد أبناء شعبنا حيث سقط شهيدين فجر أمس في القطاع، وكذلك ما جرى في الضفة الغربية من اغتيال عمر القواسمة، واستهداف الشاب خلدون السمودي على حاجز الحمرا شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال أن ما جرى اليوم من قيام سرايا القدس بإطلاق قذائف هاون على كيبوتس ناحل عوز العسكري الإسرائيلي وإصابة مستوطنين بشظايا القذائف يأتي في إطار الرد الطبيعي على العدوان الصهيوني المتواصل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.