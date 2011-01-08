هآرتس:جنود الاحتلال فروا من شدة الأمطار لداخل منزل فلسطيني فأصيب 3 منهم

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة هآرتس بأن اشتباكات عنيفة اندلعت طوال ساعات الليلة الماضية بين جنود صهاينة من قوات حرس الحدود وشبان فلسطينيين ملثمين في حي سلوان شرقي القدس.

وحسب مصادر فلسطينية فالمواجهات اندلعت بعد ان نزل الجنود من موقع مراقبة داخل الحي فوق احد المنازل بسبب شدة الأمطار وتوجهوا نحو منزل فلسطيني محاولين اقتحامه للاحتماء من الأمطار.

وفي أعقاب ذلك اندلعت المواجهات التي استخدم فيها الجنود الغاز المسيل للدموع حيث استمرت المواجهات تحت الأمطار الغزيرة لعدة ساعات حيث وصلت تعزيزات من الشرطة الصهيونية لحماية جنود حرس الحدود الذين أصيب من بينهم ثلاثة جنود بصورة طفيفة وتم اعتقال 9 شبان فلسطينيين.