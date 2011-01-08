ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

المقاومة الوطنية تتبنى عملية قتل الجندي الصهيوني في غزة أمس

  • 05:50 - 08 يناير 2011
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

المقاومة الوطنية تتبنى عملية قتل الجندي الصهيوني في غزة أمس

فلسطين اليوم – غزة

أعلن أبو خالد الناطق الإعلامي باسم "كتائب المقاومة الوطنية" الجناح العسكري "للجبهة الديمقراطية "في قطاع غزة تبني المسؤولية الكاملة عن عملية وادي السلقا شرق قطاع غزة التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب أربعة آخرين باشتباكات مع الكتائب وإطلاق عدة قذائف هاون .

 

وأكد في بيان صحفي ،أن هذه العملية ردا على جرائم الاحتلال ونصرة لدماء الأبرياء الفلسطينيين والذي كان أخرهم الشهيد القواسمى الذي اغتيل بدم بارد في الخليل.

 

وأكدت الكتائب تمسكها بخيار المقاومة باعتبارها السبيل نحو نيل حقوق شعبنا الوطنية،معاهدة الشعب الفلسطيني" على الاستمرار في نهج المقاومة وتصعيدها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى رحيله عن فلسطين".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات