المقاومة الوطنية تتبنى عملية قتل الجندي الصهيوني في غزة أمس

فلسطين اليوم – غزة

أعلن أبو خالد الناطق الإعلامي باسم "كتائب المقاومة الوطنية" الجناح العسكري "للجبهة الديمقراطية "في قطاع غزة تبني المسؤولية الكاملة عن عملية وادي السلقا شرق قطاع غزة التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب أربعة آخرين باشتباكات مع الكتائب وإطلاق عدة قذائف هاون .

وأكد في بيان صحفي ،أن هذه العملية ردا على جرائم الاحتلال ونصرة لدماء الأبرياء الفلسطينيين والذي كان أخرهم الشهيد القواسمى الذي اغتيل بدم بارد في الخليل.

وأكدت الكتائب تمسكها بخيار المقاومة باعتبارها السبيل نحو نيل حقوق شعبنا الوطنية،معاهدة الشعب الفلسطيني" على الاستمرار في نهج المقاومة وتصعيدها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى رحيله عن فلسطين".