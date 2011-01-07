لجان المقاومة: الاحتلال يهدف من جريمته تعميق فجوة الانقسام

فلسطين اليوم-غزة

أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم, "أن الهدف من إعدام المواطن عمر القواسمي, على يد الاحتلال, الصهيوني, واعتقال خمسة من عناصر حماس, المفرج عنهم من سجون أجهزة أمن السلطة, تعميق الفجوة بين أبناء الشعب الواحد".

وأوضحت اللجان في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "إن الرد الأمثل على هذه الجريمة النكراء هو إطلاق يد المقاومة في كل مكان و التطهر من عار التنسيق الأمني و الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين فورا و شطب مصطلح الاعتقال السياسي من القاموس الفلسطيني إلى غير رجعة ".

وقالت "إن الدم الفلسطيني المسفوك في ضفة الصمود ستنتفض له غزة البطولة و الدماء النازفة في غزة ستنتصر لها الضفة".

وأضافت "أن الجريمة الصهيونية في الخليل ما كانت ممكنة لولا السقوط في وحل التنسيق الأمني الذي وقعت به أجهزة الأمن في الضفة".

ودعت لجان المقاومة شعبنا في الضفة أن يعدوا العدة لانطلاق الانتفاضة الثالثة للخلاص من هذا المأزق الخطير المتفاقم و لوقف العدوان الصهيوني المتصاعد".