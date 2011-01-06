مهجة القدس تستقبل وفداً من البعثة اللبنانية القادمة ضمن قافلة آسيا 1

فلسطين اليوم-غزة

استقبلت مؤسسة الأسرى " مهجة القدس " في مقرها أمس وفداً من البعثة اللبنانية وعلى رأسها رئيس البعثة اللبنانية السيد علي حيدر القادمة من لبنان الشقيق ضمن قافلة آسيا 1, حيث جرى خلال اللقاء شرح للأوضاع المعيشية في ظل الحصار الصهيوني المفروض على سكان قطاع غزة, كما تم الاستماع عن عمل ونشاط مؤسسة الأسرى مهجة القدس في خدمة الأسرى والمعتقلين داخل السجون الصهيونية.

وقد استمع الوفد إلى شهادة الأسيرة المحررة فاطمة الزق حول ظروف اعتقالها السيئة داخل السجون الصهيونية والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضت لها هي وطفلها الأسير يوسف أثناء فترة الإعتقال, إضافة لما تعانيه أخواتها الأسيرات القابعات حتى الآن في الأسر.

وفي نهاية اللقاء أعرب الوفد الزائر عن سعادته على حسن الإستقبال من قبل مهجة القدس مثمنين دورها في خدمة الأسرى والمعتقلين, كما أكد الوفد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الصهيوني.

من جانبها أكدت مؤسسة مهجة القدس عن شكرها العميق لجهود كل المشاركين في قافلة آسيا 1 لكسر الحصار عن قطاع غزة معتبرةً أن استمرار مشاركة القوافل الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة تكشف بشاعة الإحتلال الصهيوني وغطرسته وعنصريته.