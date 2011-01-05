أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد وسط جو من التوتر

فلسطين اليوم- وكالات

يحتفل مسيحيو مصر مساء الخميس بعيد الميلاد المجيد وسط جو من التوتر، ودعوات بالتظاهر احتجاجا على حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية قبل خمسة أيام، وتهديدات نشرت على مواقع الكترونية بتنفيذ المزيد من العمليات ضدهم.

وقال ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي العام، لوكالة الأنباء الألمانية "الاحتفال الديني سيقام في موعده لأنه في أشد الظروف قسوة لا ينبغي أن نلغي صلاة العيد".

وأضاف أن ما سيتم إلغاؤه هو مظاهر الفرح التي لا تتناسب مع الحزن على ضحايا اعتداء كنيسة القديسين.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه كميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس الملي بالاسكندرية ، أن ما نقل عنه بالصحف حول تلقي الكنيسة لتهديدات بتنفيذ عمليات ارهابية في أربع كنائس غير دقيق.

وأوضح أنه قال انه سمع أن هناك تهديدات على بعض مواقع الانترنت "ولم تتلق الكنيسة أي تهديدات مباشرة".

وأشار ساويرس إلى أن هناك تكثيفا لاحتياطات الأمن على الكنائس بالاسكندرية، تحسبا لوقوع أي أعمال ارهابية جديدة.

ونشرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالاسكندرية إعلانا بجريدة الأهرام الصادرة صباح الأربعاء أعلنت فيه حالة الحداد على أرواح الضحايا، واعتذرت عن عدم استقبال أية وفود ليلة ويوم العيد، مشيرة إلى أن الأمر سيقتصر على إقامة صلوات العيد بكافة الكنائس.

وقال ساويرس "هناك حزن في كل بيت قبطي والكنيسة تشارك أسر الضحايا في حزنهم بأعلان الحداد".

وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب الأقباط بالهدوء والتحلي بالحكمة ردا على المظاهرات التي اجتاحت البلاد.