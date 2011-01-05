بالصور : وفد من قادة الجهاد الإسلامي يقدم واجب العزاء برحيل اليماني

فلسطين اليوم: وكالات

قدم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأربعاء واجب العزاء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برحيل أحمد حسين اليماني في بيت العزاء الذي أقيم في ساحة مسجد الوسيم بمخيم اليرموك.

وأشار مراسلنا أن الوفد ضم نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد نخالة و عضو المكتب السياسي للحركة عبد العزيز الميناوي.

وقد حضر العزاء مساء اليوم عدد من الشخصيات الفلسطينية إلى جانب الأخ أبو طارق النخاله و أبو السعيد الميناوي، ومن بينهم احمد جبريل، طلال ناجي، و د. موسى أبو مرزوق.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت عن وفاه اليماني و الذي يعد من ابرز قادتها، و الذين ناضلوا في سبيل القضية الفلسطينية.





































