ويكيليكس: "إسرائيل" تدفع اقتصاد غزة إلى الانهيار

فلسطين اليوم – وكالات

أظهرت برقيات دبلوماسية أمريكية نشرتها صحيفة نرويجية يومية الأربعاء أنّ الكيان الإسرائيلي أبلغ مسئولين أمريكيين في 2008 أنه سيدفع اقتصاد غزة إلى (الانهيار).

وأظهرت ثلاث برقيات نقلتها صحيفة (افتن بوستن) التي قالت: إنّ لديها ربع مليون برقية أمريكية هي كل ما تَمّ تسريبه إلى ويكيليكس، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ظلّ يطلع السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة على حصارها الذي أثار انتقادات دولية لقطاع غزة.

وجاءَ في إحدى البرقيات "في إطار خِطّتهم للحصار الشامل لغزة أكّد مسئولون إسرائيليون (لمسئولين اقتصاديين في السفارة الأمريكية) في أكثر من مناسبة أنّهم يعتزمون دفع اقتصاد غزة إلى الانهيار".

وأظهرت برقية صدرت بتاريخ الثالث من نوفمبر 2008 أنّ الكيان الإسرائيلي يريد أن يعمل اقتصاد غزة بأدنَى مستوى ممكن.

وتحدّث إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت في كلمة ألقاها في يناير 2008 عن هذه السياسة قائلاً: "لن نمسّ إمدادات الغذاء للأطفال والدواء لمن يحتاجونه والوقود للمؤسسات التي تنقذ الأرواح"، ومضى يقول: "لكن ليس هناك مبرّر للمطالبة بأن نسمح لسكان غزة بالعيش حياة طبيعية".

ويعيش الفلسطينيون في غزة حياةً أشبه بالسجن الكبير جراء الحصار الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي منذ أربعة أعوام.