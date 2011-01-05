بعد غزة ..الشخصيات المستقلة تجتمع بقيادة حركة حماس في الضفة

فلسطين اليوم- غزة

يعقد وفد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من قطاع غزة والضفة الغربية سلسلة من الاجتماعات مع قيادات حركة حماس وأعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظات الضفة الغربية ويضم الوفد مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين ورجال الدين المسيحيين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

وتبحث الاجتماعات المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة جراء الانقسام والتأكيد على ضرورة المصالحة الوطنية لإنهاء الفرقة الفلسطينية.

وأكدت الشخصيات المستقلة على ضرورة تهيئة الأجواء الحقيقية لوضع حد لهذا الانقسام المؤسف، موضحة أن زياراتها للقرى والمناطق الفلسطينية بينت أن المستوطنين يمارسون أبشع أنواع الجرائم بحق المواطنين وأن حواجز المحتل الإسرائيلي تقطع أوصال المدن الفلسطينية مما يؤكد على الموقف الفلسطيني الضعيف بفعل الانقسام.

وأكدت على أهمية التجاوب مع جهود المصالحة والبدء بالخطوة الأولى المتمثلة بالتوقيع على ورقة المصالحة المصرية من قبل كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وخصوصا بعدما وقعت حركة فتح عليها العام الماضي لتعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح لأنن الجهد الاكبر سنحتاجه عند البدء بآليات تنفيذ البنود على ارض الواقع.

وجدد وفد الشخصيات المستقلة رفض التجمع للاعتقالات السياسية في كل محافظات الوطن وضرورة إنهاء هذا الملف للأبد مع التأكيد على احترام القانون الفلسطيني الذي يفرض رايته العادلة على جميع فئات الشعب وجعل السجون الفلسطينية لمن يخالف القانون ومرتكبي الجنح.

وذكر الوفد أنه مستمر في اجتماعاته المنفصلة مع معظم قيادة حركة حماس في الضفة الغربية لمحاولة توحيد الصف الفلسطيني وتطبيق المصالحة الوطنية لصالح الشعب الفلسطيني في كل محافظات الوطن، والوقوف بوجه جرائم المحتل الإسرائيلي بكل حزم وقوة .

ورحبت قيادات حركة حماس وممثليهم في المجلس التشريعي بالجهود المبذولة من تجمع الشخصيات المستقلة في المحافظات المتعددة وخصوصا في ملف المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.

يذكر أن وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة غادر من قطاع غزة للضفة الغربية للبحث في كل القضايا الفلسطينية العالقة وخصوصا ملف المصالحة الوطنية حيث عقد تجمع الشخصيات المستقلة سلسلة من الاجتماعات مع قيادة حركة فتح والأمناء العامون وممثلين من الفصائل والقوى الفلسطينية.