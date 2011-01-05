وفاة أول مريضة بأنفلونزا الخنازير في الأراضي الفلسطينية

فلسطين اليوم-رام الله

أكد وزير الصحة بحكومة رام الله الدكتور فتحي ابو مغلي اليوم الاربعاء وفاة اول مريضة مصابة بمرض انفلونزا الخنازير في الاراضي الفلسطينية.

وقال ابو مغلي ان فلسطين سجلت وفاة أول مريضة والتي كانت أصيبت فيها قبل عدة أيام في مدينة الخليل، مؤكدا ان هذه الحالة الأولى التي تسجل في الأراضي الفلسطينية لهذا العام.

وأضاف ابو مغلي ان فلسطين تُعد من الدول الأكثر تقدماً في محاربة ومحاصرة هذا المرض جراء الاستعدادات التي تتخذها وزارة الصحة الفلسطينية وهذا أقل عدد يسجل مقارنة مع الدول الاخرى خاصة مع دول الجوار، مؤكدا ان الوزارة في جاهزية كاملة بكافة طواقمها.

وكانت الوزارة قد اعلنت منذ عدة ايام عن إصابة اول فتاة فلسطينية بمرض انفلونزا الخنازير في العشرينيات من عمرها من مدينة الخليل.