إسكان غزة تستنكر هدم قوات الاحتلال لمنازل المواطنين في القدس وأم الفحم

فلسطين اليوم-غزة

استنكر وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة د. يوسف محمود المنسي هدم قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء لمنزلين في بيت حنينا بالقدس ومنزل يعود لمواطن في أم الفحم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال ترافقها قوات كبيرة من الجنود اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم وباشرت بهدم منزل المواطن ماجد أبو جارور المكون من ثلاثة طوابق بدعوى البناء غير المرخص.

وقال د. المنسي " إن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل هدم المنازل في القدس ومناطق 48 بحجج واهية دون أية إنذارات مسبقة لأصحاب المنازل .. "

وأضاف " هناك خطة وسياسة مرسومة من قبل العدو الصهيوني لمواصلة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة المحتلة والقدس ومناطق 48 وذلك تمهيدا لتنفيذ المخططات الصهيوني للاستيلاء على أراض المواطنين التي يتم هدمها ويجب لجم الاحتلال الصهيوني حتى يتوقف عن هذه السياسة المسعورة والهمجية".

ودعا الوزير المنسي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق منازل المواطنين في القدس والعمل على وقف هذه الجرائم بحق المنازل الفلسطينية " .

كما دعا الأمة الإسلامية والعربية إلى دعم صمود أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني في مواجهة مخططات العدو الماكرة الهادفة لطرد الفلسطينيين من أرضهم .