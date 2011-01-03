النائب الشوا تدين تفجير الإسكندرية وترى فيه استهدافاً للوحدة والتعددية في مصر

فلسطين اليوم- غزة

أعربت عضو المجلس التشريعي النائب راوية الشوا اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع أمام كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية باعتباره عملاً يتنافى مع أي ديانة أو أي منطق يستبيح دماء الأبرياء بهذه الدرجة البشعة.

وقالت الشوا في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه:"إن الشعب المصري عاقل وقادر على فهم محاولات دس الفتن وزرع الفرقة التي يسعى البعض لبثها بينهم والالتفاف حول وحدتهم ومصالحهم العليا التي لن تتأتى إلا من خلال الوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لا يميز بين عرق أو طائفة أو دين".

وترى الشوا، في مثل هذه الجرائم استهدافا للوحدة الوطنية وحركة العبادة في مصر الشقيقة، وتعلن وقوفها إلى جانب مصر في محاربة الإرهاب الذي تتعرض له، مؤكدةً على قدرة الحكومة المصرية في فرض النظام وإلقاء القبض علي هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وقدمت الشوا، التعازي لجمهورية مصر رئيساً وحكومة وشعباً وإلى أهالي ضحايا العدوان الإجرامي، مؤكدةً على أن الشعب المصري قادر على أن يتخطي ويلات قنبلة موقوتة يحاول البعض زرعها بين صفوفه.