الاحتلال يصدر التوت الأرضي والزهور

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا لإدخال مساعدات غذائية ووقود وتصدير توت وزهور.

وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى القطاع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم فتح معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 120 إلى 130 شاحنة محملة للقطاعين التجاري و الزراعي.

وأشار فتوح إلى أنه من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصدير 10 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والزهور لدول أوروبا، كما سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإبقاء على معبر المنطار "كارني" الذي يقع شرق غزة مغلقا.