هآرتس : الادارة الامريكية غاضبة من "باراك" لأنه قام بتضليلها

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

كشفت صحيفة هارتس العبرية اليوم ان الادارة الامريكية غاضبة على وزير الحرب الصهيونية ايهود براك على خلفية "المأزق في عملية السلام" . ونقلت الصحيفة عن مصادر متطابقة قولها ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وغيرها من كبار مستشاري الرئيس براك اوباما يعتقدون بان براك قام بتضليلهم منذ اكثر من سنة ونصف السنة فيما يتعلق بقدرته على التأثير على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لتحقيق التقدم في "المسيرة السليمة".

واضافت هارتس ان مسؤولين في واشنطن يقولون انهم سيواصلون العمل مع براك في القضايا الامنية ولكنه لن يتمتع من الان فصاعدا بمعاملة مميزة في العاصمة الامريكية.