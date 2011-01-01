نتنياهو يبحث في مصر عن سيل أخرى لاستئناف المفاوضات

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن الأخير هاتف مساء اليوم الرئيس المصري حسني مبارك وأعرب له عن أسفه على العملية التفجيرية في الاسكندرية والتي أودت بحياة 21 شخص.

وحسب القناة العاشرة، قال نتنياهو لمبارك:"جميع الأمم الداعية للسلام تقف في جبهة واحدة في الحرب على الإرهاب".

من جانب آخر ذكرت مصادر في مكتب نتنياهو سيتوجه يوم الخميس المقبل لمصر للقاء الرئيس المصري حسني مبارك لبلورة طرق أخرى لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.