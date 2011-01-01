وزير صهيوني يتوقع عفواً عن الجاسوس بولارد مقابل استمرار تجميد الاستيطان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

توقع وزير صهيوني سابق يوم السبت أن تمنح الولايات المتحدة العفو للجاسوس "الإسرائيلي" جوناثان بولارد مقابل استمرار وقف البناء في المستوطنات .

وذكرت لإذاعة العبرية ان الوزير السابق في حكومة أيهود أولمرت المنصرفة رافي إيتان أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد يستجيب لطلب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو منه منح العفو لليهودي الأميركي جوناثان بولارد مقابل استمرار تجميد البناء في المستوطنات .

وقال إيتان " إن عقوبة السجن مدى الحياة قد فُرضت على بولارد ظلماً بسبب اتهامات ثبت مؤخراً بطلانها بأنه تجسس لصالح الاتحاد السوفياتي وكان يتحمل المسؤولية عن كشف شبكة عملاء أميركيين فيه" ..

ويشار إلى أن إيتان الذي شغل منصب قائد وحدة تجنيد العملاء في جهاز "الموساد" المعروفة بـ"قيساريا" كان قد تعامل مع بولارد عندما أُلقي القبض عليه قبل أكثر من ربع قرن للاشتباه بممارسته التجسس لحساب "إسرائيل" .