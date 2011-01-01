شحاتة يضم شيكابالا لقائمة منتخب مصر لدورة حوض النيل

القاهرة/ ضم الكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر صانع العاب نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" لقائمة الفريق التي ستخوض دورة حوض النيل.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري قائمة من 25 لاعب اختارها شحاتة لخوض دورة حوض النيل جاء ابرز اسم فيها هو شيكابالا.

وكان لاعب الزمالك قد اعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب نهاية مباراة القمة الأخيرة بين الاهلي والزمالك بسبب هجوم جماهير الاهلي المعتاد عليه.

ولكن Yallakora.com اكد الجمعة ان صانع العاب الزمالك يفكر في التراجع عن قراره وهو ما شدد عليه مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب والذي اكد ان شحاتة يفكر جديا في ضم اللاعب.

كما عاد لقائمة المنتخب بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات المهاجم احمد بلال لاعب فريق سموحة، وكان بلال لاعبا في المنتخب المصري في اوائل الألفية الثالثة عندما كان لاعبا بالنادي الأهلي.

وجاءت قائمة المنتخب المختارة محلية 100%، كما ضمت أسماء جديدة علي شاكلة محمد نجيب مدافع اتحاد الشرطة وشريف حازم مدافع بتروجيت، وايمن حفني صانع العاب مصر للمقاصة.

وفيما يلي قائمة المنتخب كاملة:

حراسة المرمي: عبدالواحد السيد ( الزمالك) – محمد صبحي ( الاسماعيلي)– امير عبدالحميد (المصري).

خط الدفاع: وائل جمعة (الأهلي) – محمود فتح الله (الزمالك) – محمد نجيب(اتحاد الشرطة) - شريف حازم (بتروجيت) – احمد فتحي (الأهلي) – عبدالله الشحات (الإسماعيلي) – احمد سمير فرج (الإسماعيلي) – محمد عبدالشافي (الزمالك).

خط الوسط: حسام غالي (الأهلي) – حسني عبدربه (الإسماعيلي) – إبراهيم صلاح (الزمالك) – عمرو السولية (الإسماعيلي) – محمد ابوتريكة (الأهلي) – احمد عيد عبدالملك (حرس الحدود) – وليد سليمان (انبي) – عبدالله السعيد (الإسماعيلي) – محمود عبدالرازق "شيكابالا" (الزمالك) – أيمن حفني (مصر للمقاصة).

خط الهجوم: محمد ناجي "جدو" (الأهلي) – السيد حمدي (بتروجيت) – احمد علي (الإسماعيلي) – احمد بلال (سموحة).

الجدير بالذكر أن البطولة تضم 7 منتخبات هي مصر والسودان وأوغندا وتنزانيا وبوروندي وكينيا بالإضافة الكونغو الديمقراطية.