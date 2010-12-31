عام 2010 يسجل رقماً قياسياً في حركة تنقل المسافرين على معبر رفح

فلسطين اليوم – غزة

أكدت مصادر أمنية مصرية في معبر رفح البرى ان حصاد عام 2010 لحركة المسافرين الفلسطينيين قد سجلت رقما قياسيا مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفة ان اجمالى العابرين الفلسطينيين حوالي 162 ألف فلسطيني عبروا في كلا الاتجاهين، وان قرار الرئيس حسني مبارك بفتح معبر رفح البري لأجل غير مسمى كان من أهم القرارات السياسية التي صدرت خلال العام لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

كما وسجل معبر رفح البري اجمالي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة الى مصر خلال العام الجاري بحوالي 82.942 ألف فلسطيني من المرضى والحالات الإنسانية الأخرى، كما سجل معبر رفح البري إجمالي العائدين من مصر إلى قطاع غزة خلال العام الجارى بحوالي 79.118 فلسطيني.

وعقب الاعتداء الإسرائيلي ضد أسطول الحرية والذي أدى إلى مقتل تسعة متضامنين كانوا على متن السفينة التركية مرمرة اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا سياسيا عاجلا بفتح معبر رفح البري لأجل غير مسمى وتم تنفيذ هذا القرار فى الاول من شهر يونيو الماضي، حيث وصل إجمالي حركة العابرين الفلسطينيين خلال شهر يونيو الماضي حوالي 18164 الف فلسطيني عبروا من والى قطاع غزة بواقع 9339 الف فلسطيني عبروا من غزة الى مصر وحوالي 8825 الف فلسطيني عادوا من مصر الى قطاع غزة.

وفي شهر يوليو الماضي كان إجمالي العابرين الفلسطينيين بحوالي 27.750 الف فلسطيني بواقع 11.174 الف فلسطيني عبروا من قطاع غزة الى مصر وحوالي 16.576 الف فلسطيني عادوا من قطاع غزة الى مصر، وفى شهر أغسطس الماضي جاء اجمالى العابرين الفلسطينيين حوالي 25.566 الف فلسطيني عبروا فى كلا الاتجاهين بواقع 13.112 الف فلسطيني عبروا من قطاع غزة الى مصر وحوالي 12.454 الف فلسطيني عادوا من مصر الى قطاع غزة .

وفي شهر سبتمبر الماضي جاء إجمالي العابرين الفلسطينيين حوالي 20.566 الف فلسطيني عبروا في كلا الاتجاهين بواقع 11.024 الف فلسطيني عبروا من مصر الى قطاع غزة وحوالي 9532 الف فلسطيني عادوا من مصر الى قطاع غزة، وفي شهر اكتوبر الماضي جاء اجمالى العابرين الفلسطينيين فى كلا الاتجاهين حوالي 14.135 الف فلسطيني بواقع 7228 الف فلسطيني عبروا من قطاع غزة الى مصر وحوالي 6907 الف فلسطيني عادوا من مصر الى قطاع غزة.

وفي شهر نوفمبر الماضي جاء إجمالي العابرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين بحوالي 21.703 الف فلسطيني بواقع 1.513 الف فلسطيني عبروا من قطاع غزة الى مصر وحوالي 10.794 الف فلسطيني عادوا من مصر الى قطاع غزة، اما شهر ديسمبر الحالي والأخير فجاء اجمالى العابرين الفلسطينيين فى كلا الاتجاهين حوالي 12.289 الف فلسطيني عبروا في كلا الاتجاهين بواقع 5841 الف فلسطيني عبروا من قطاع غزة الى مصر وحوالي 6448 الف فلسطيني عادوا من مصر الى قطاع غزة ليصل اجمالى العابرين الفلسطينيين في النصف الثاني من عام 2010 خاصة عقب قرار الرئيس مبارك بفتح معبر رفح البرى لاجل غير مسمى حوالى 140.173 الف فلسطيني.

وفي النصف الاول من عام 2010 قبل قرار الرئيس مبارك جاء اجمالى العابرين الفلسطينيين حوالى 22 ألف فلسطيني اجمالى العابرين فى كلا الاتجاهين، وكانت مصر وقتها تفتح معبر رفح البري للعبور فى كلا الاتجاهين مرة كل لمدة ثلاثة ايام وقد تمتد الى خمسة ايام بالإضافة الى فتح مصر رفح البري كل يومي أربعاء وخميس من كل أسبوع لعودة الحالات الإنسانية الفلسطينية من مصر الى قطاع غزة فقط

اما اجمالى المساعدات الطبية التي سمحت مصر بإدخالها الى قطاع غزة عبر منفذ رفح حوالي 24423 طن أدوية وحوالي 238 سيارة اسعاف وحوالي 2 جهاز اشعة و4 شاحنات كبيرة مستلزمات طبية و4 شاحنات كتب مدرسية ولعب اطفال بالاضافة الى ادخال قرابة 15 الف طن مساعدات غذائية الى قطاع غزة عبر منفذ العوجة التجاري بوسط سيناء.

كما سمحت مصر بادخال قافلة شريان الحياة 3 الى قطاع غزة عبر منفذ رفح ثم عاودت مصر وسمحت بادخال قافلة شريان الحياة 5 خلال شهر سبتمبر اغسطس من عام 2010 ، كما سمحت مصر بادخال قافلة اميال من الابتسامات رقم 2 في شهر يوليو الماضي وقافلة الطريق الى الامل الأوروبية وسفينة الامل الليبية.