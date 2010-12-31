إصابات و حالات اختناق في مسيرات مناهضة لجدار الفصل العنصري بالضفة

فلسطين اليوم – رام الله

أصيب، اليوم الجمعة، طفل ومسعفة، في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاحتلال والاستيطان بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة الطفل إسلام التميمي بقنبلة غاز بقدمه، والمسعفة ناريمان التميمي بقنبلة أخرى بكتفها أثناء إسعاف أحد المصابين، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.

وأضافوا أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب عبد الحكيم محمد عوض بالضرب المبرح، واستهدفوا سيارة إسعاف، أثناء المسيرة التي انطلقت في القرية إحياءً لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وتضامنا مع الأسرى في سجن عوفر.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أحرقوا أحد منازل المواطنين، ما أدى إلى اختناق من بداخله، وإصابة شيخ مريض يتجاوز الثمانين عاما بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت قرية النبي صالح منذ الصباح الباكر، ومنعت المتضامنين والصحفيين من دخولها للمشاركة وتغطية الفعاليات.