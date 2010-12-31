عباس يجري تغييرات وإقالات واسعة في وقائي رام الله

فلسطين اليوم- رام الله

كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة عن قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار أوامر بإجراء سلسة تغييرات وإقالات واسعة شملت قيادات في جهاز الأمن الوقائي في الضفة المحتلة، طالت بالتحديد محسوبين على القيادي حركة فتح محمد دحلان.

وقالت المصادر القريبة من أجواء لجنة التحقيق مع دحلان التي شكلها عباس لموقع مقرب من حركة حماس، أن سلسلة التغييرات والإقالات تركزت في مدن رام الله ونابلس، وتهدف في المقام الأول إلى ما أسمته المصادر "استئصال نفوذ دحلان المتغلغل" في جهاز الأمن الوقائي، إضافة لمؤسسات أخرى مدنية وعسكرية.

وأشارت المصادر –التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- إلى أن هذه الحملة طالت أيضا مؤسسات عسكرية أخرى يحظي دحلان فيها بدعم من موالين له، وكمثال على ذلك، قالت المصادر إنه تم إقالة مدير الخدمات الطبية العسكرية العميد كامل حسان، وإحالته إلى التحقيق بتهمة اختلاس الأموال واستغلاله لمنصبه الرسمي.

وفي ذات الصعيد، تتردد معلومات في أوساط سلطة عباس أنه ونتيجة للتحقيقات الجارية، تم التوصل إلى أن نفوذ دحلان ومسعاه للسيطرة على مفاصل لمؤسسات السلطة، وصلت إلى وزارة الأوقاف في حكومة فياض، وتحديداً عبر وزيرها محمود الهباش، الذي يمتلك علاقة خاصة بدحلان.