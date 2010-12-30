حالة الطقس: أمطار متفرقة اليوم وغدا

فلسطين اليوم-رام الله

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار خاصة فوق المحافظات الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وذكرت أن الجو غدا الجمعة سيكون غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار متفرقة على مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومتوسط إلى عالي ارتفاع الموج .