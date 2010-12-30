اندلاع حرب الكترونية بين أنصار عباس ودحلان

فلسطين اليوم-وكالات

بعد اقل من 12 ساعة على قرار اللجنة المركزية لحركة فتح تجميد عضوية محمد دحلان فيها وتنحيته عن مفوضية الثقافة والاعلام بالحركة بتهمة تطاوله وتحريضه على رئيس السلطة محمود عباس والسعي لتشكيل تكتلات داخل الحركة هاجم قراصنة موقع الرئيس الفلسطيني على 'الفيسبوك' ونشروا صورا تمجد دحلان، وذلك في اشارة الى تدشين الحرب الالكترونية بينهما.

وأكدت مصادر فلسطينية بأن الموقع الخاص لعباس على 'الفيسبوك' تعرض في تمام الساعة الواحدة من فجر الأربعاء للقرصنة حيث تم وضع إشارة ' X ' على الصفحة وعلى صورة عباس بالاضافة الى كلمة مغلق باللون الأحمر.

وقام القراصنة بنشر صور تمجد دحلان الذي يعتبر من القادة البارزين في حركة فتح من قطاع غزة، وذلك في اشارة الى انتقال المعركة بين الرجلين من لجنة التحقيق التي تواصل عملها الى المواجهة عبر 'الفيسبوك'.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماعها الثلاثاء في رام الله بالاجماع، استمرار تعليق حضور دحلان الموجود خارج الاراضي الفلسطينية لاجتماعاتها لحين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها، كما قررت ايقاف اشرافه على مفوضية الثقافة والاعلام لحركة فتح، وقررت تكليف نبيل ابو ردينة رسميا ناطقا باسم الحركة.