داخلية غزة تبين أسباب اعتقال عدد من أعضاء "فدا"

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة غزة ان اعتقالها لاعضاء يتبعون لتنظيم "فدا" مساء أمس الأربعاء جاء بسبب مخالفات سلوكية وأخلاقية ضبطوا عليها.

وقالت الوزارة في بيان وصل لوكالة وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه"إن جهاز المباحث العامة للشرطة تمكن من إلقاء القبض على مجموعة من الشبان المحسوبين على حزب فدا في إحدى مناطق قطاع غزة بسبب مخالفات أخلاقية ارتكبوها".

وأكدت الداخلية المقالة أنه لا يوجد أي مواطن فلسطيني فوق القانون، موضحة أن القانون سيطبق على الجميع.

بدوره نفى امين عام حزب فدا رأفت صالح ان تكون الاعتقالات قد جرت لمخالفات سلوكية، وانما جاء للتحقيق معهم حول عمل هيئة العمل الوطني في رفح والنشاطات التي تشارك فيها المنظمة وحول اعمال الحزب ونشاطاته .

واضاف "اليوم اعادت حركة حماس مفتاح المكتب في رفح ولكن لم تعد اجهزة الكمبيوتر والفاكسات والملفات الخاصة بنشاطات الحزب ".

وأكد انه جرى الإفراج عن أعضاء الحزب الثلاثة المعتقلين وان الاجهزة مازالت مصادرة .

واستنكر صالح هذه الاعتقالات واكد انها تاتي في اطار التضييق على الحريات العامة وحرية الاحزاب السياسية .