اليوم:تصدير التوت الأرضي والزهور والفلفل

فلسطين اليوم-غزة

أبلغت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم الجانب الفلسطيني فتح معبر كرم ابو سالم بشكل جزئي وإغلاق معبر المنطار "كارني".

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع الى القطاع ان الاحتلال قرر فتح معبر كرم أبو سالم لادخال قرابة 210 شاحنات محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي، كما سيسمح بتصدير 5 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والزهور، بالإضافة لتصدير شاحنة واحدة من الفلفل لدول أوروبا.

واضاف انه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي، مشيرا الى ان معبر المنطار سيبقى مغلقا.

ويشار الى ان الاحتلال امس فتح معبر كرم أبو سالم لادخال 156 شاحنة من ضمنهم 114 شاحنة تجارة و26 شاحنة زراعة و16 شاحنة مساعدات، أيضاً تم تصدير 5 شاحنات من التوت الأرضي لدول أوروبا ، أيضاً تم ضخ 186770 كيلو غاز طهي و169499 لتر سولار صناعي لمحطة توليد الكهرباء، كما دخل عبر معبر المنطار 123 شاحنة من ضمنهم 60 شاحنة قمح.