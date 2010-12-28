ليفني تهاجم نتانياهو و تتهمه بعرقلة المفاوضات مع السلطة
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
هاجمت رئيسة حزب المعارضة الصهيونية، و رئيسة حزب 'كاديما' تسيبي ليفني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واتهمته بعرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه غير جدي.
وقالت في لقاء مع القناة 'العاشرة في التلفزيون الصهيوني': 'الفلسطينيون، والأوروبيون والأميركان لا يثقون ببنيامين نتنياهو، وما يهمه هو أن تلتقط له الصور ولا يهتم حقا بالعملية السلمية، وهو شخصية فقدت ثقة الفلسطينيين'.
وأشارت إلى أن حزب كاديما أجرى مفاوضات جدية مع السلطة الفلسطينية، وأنه تم بحث جميع القضايا معهم، وأوضحت: 'لقد قلت في مؤتمر شرم الشيخ عام 2008 أننا والجانب الفلسطيني نجري مفاوضات جدية، وطالبت بعدم تدخل إطراف دولية في المفاوضات'.