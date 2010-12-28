ليفني تهاجم نتانياهو و تتهمه بعرقلة المفاوضات مع السلطة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

هاجمت رئيسة حزب المعارضة الصهيونية، و رئيسة حزب 'كاديما' تسيبي ليفني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واتهمته بعرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه غير جدي.

وقالت في لقاء مع القناة 'العاشرة في التلفزيون الصهيوني': 'الفلسطينيون، والأوروبيون والأميركان لا يثقون ببنيامين نتنياهو، وما يهمه هو أن تلتقط له الصور ولا يهتم حقا بالعملية السلمية، وهو شخصية فقدت ثقة الفلسطينيين'.