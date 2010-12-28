على خلفية نقلهم لعدة سجون بشكل مفاجئ

أسرى النقب يهددون إدارة السجون بحرق خيامهم

فلسطين اليوم: رام الله

قررت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في سجن النقب الصحراوي نقل قسمين كاملين من الأسرى المتواجدين في المعتقل إلى سجون مركزية نفحة وعسقلان ورامون وأيشل في منطقة بئر السبع.

وقال الأسرى في رسالة وصلت إلى نادي الأسير الفلسطيني إنهم رفضوا القرار وأبلغوا الإدارة بذلك، إلا أنها أبلغتهم بنيتها الجدية إخلاء القسمين بالقوة في حال رفض الأسرى تطبيق القرار.

وأشار الأسرى في رسالتهم التي حصلت "فلسطين اليوم" نسخه عنها، إلى أن أجواء التوتر والترقب تسود السجن، حيث اعتبر الأسرى أن هذا القرار المفاجئ يعتبر خرقاً لكل الاتفاقيات الموقعة بين إدارة السجن والمعتقلين، بضرورة إبلاغهم بقرارات النقل قبل أسبوع على الأقل.

وأوضح الأسرى في رسالتهم أن الإدارة أبلغتهم انه سيتم نقل 250 أسيرا منهم 180 أسيراً من حركة فتح، و 20 من حركة الجهاد الإسلامي، و البقية من الجبهة الشعبية، حيث سيتم نقلهم إلى سجون "نفحة عسقلان، أيشل ورامون".

وقال الأسرى أن إدارة السجن لم توضح الأسباب التي دعت إلى هذه الخطوة، مهددين بحرق الخيام إذا ما جرى نقل زملائهم بالقوة.

يذكر أن عدد أسرى المحتجزين في سجن النقب يبلغ 1650 أسيرا ينقسمون على ثلاث قلاع، والأسرى المنوي نقلهم من القلعة رقم "ب".

من جانبه اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن سياسية التنقلات السريعة والمفاجئة التي تجريها إدارة السجون في الآونة الأخيرة تهدف إلى زعزعة أوضاع الأسرى التنظيمية في المعتقلات والتي بدأت تسود في السجون.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن إيه تصعيد يمكن أن يحدث في السجن.