وزارة الإسكان: 3000 طلب قدم لشراء أراضي حكومية بغزة حتى الآن

فلسطين اليوم-غزة

أظهر استطلاع للرأي أن مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان الجديدة ستخفف بشكل كبير من أزمة السكن الخانقة التي يحياها قطاع غزة المحاصر، وقد شارك بالاستطلاع على موقع وزارة الأشغال العامة والإسكان الإلكتروني www.mpwh.ps قرابة 800 مشارك.

وأكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أن هذا الاستطلاع يظهر مدى الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الإسكانية خاصة في ظروف الحصار الشديد وارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية والإيجارات.

هذا وتواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان استقبال طلبات التسجيل لتملك قطع الأراضي في المشاريع الإسكانية الجديدة، مشيرة إلى انه بعد الانتهاء من التسجيل ودراسة الطلبات سيتم توزيع الأراضي على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط وتقع عليهم القرعة .

وأفاد م. ناجي سرحان وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لشئون التخطيط والتطوير أن هناك إقبال شديد على طلبات تمليك قطع الأراضي حيث استقبلت الوزارة في أقل من شهر ما يزيد عن 3000 طلب وجاري تفريغ هذه الطلبات على برنامج الانتفاع حيث يتم تصنيفها إلى فئات حتى تكون جاهزة للدراسة ولعملية القرعة.