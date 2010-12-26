"إسرائيل" تعقد مؤتمرا بحضور سفرائها لتحسين صورتها في العالم

فلسطين اليوم- غزة

استدعت "إسرائيل" سفرائها المعتمدين في الخارج، لحضور مؤتمر تعقده اليوم الأحد، ضمن حملة وزارة خارجيتها لمحاولة تحسين صورتها في العالم.

وكانت ما تسمى بوزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعدت خطة لتحسين صورتها التي تدهورت في الآونة الأخيرة خاصة في ظل تعنت حكومة كيان الاحتلال بشأن تجميد الاستيطان وارتكاب مجازر في قطاع غزة.

كما يأتي هذا المؤتمر لبحث سبل 'التصدي' لتدفق الاعترافات الدولية بدولة فلسطين على حدود 67 وبعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر كذلك الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير الخارجية.