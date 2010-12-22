الكيان يتخوف من رفع التمثيل الفلسطيني في أوروبا

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ذكرت تقارير صحافية أن "إسرائيل" متخوفة من موجة بيانات يتوقع أن تصدرها 10 دول أوروبية حول رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية . وقالت صحيفة "هآرتس"، أمس، إنه وفقا لمعلومات وصلت إلى الخارجية "الإسرائيلية" فإن السلطة تجري اتصالات مع 10 دول أوروبية حول رفع مستوى التمثيل.

وقالت الصحيفة إن المعلومات التي وصلت إلى الخارجية تفيد أيضا بأن الإدارة الأمريكية أوضحت لعدد من الدول العربية والسلطة أنها تعارض دفع مشروع قرار تنديد بالاستيطان .

وذكرت مصادر في "الخارجية" أن موظفين أمريكيين تحدثوا مع دبلوماسيين عرب في واشنطن ومقر الأمم المتحدة في نيويورك ووصفوا الخطوة الفلسطينية بأنها "ليست حكيمة ولا نافعة" ولذلك فإن الإدارة الأمريكية ستعارضها . وقالت "هآرتس" إن "إسرائيل" لا تتخوف من اعتراف أوروبي بدولة فلسطينية، لكنها مهتمة بمنع خطوات أقل تواضعا تتمثل برفع مستوى العلاقات من جانب بريطانيا والسويد وبلجيكا وفنلندا وألمانيا والدنمارك ومالطا ولكسمبورغ والنمسا وربما دول أخرى أيضا.

كذلك تقدر "إسرائيل" أن دولا أخرى في أمريكا اللاتينية ستعلن قريبا عن اعترافها بالدولة الفلسطينية مثلما فعلت البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وبوليفيا، ويرجح أن تكون الأكوادور هي الدولة التي ستعلن قريباً عن اعتراف كهذا.