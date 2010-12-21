إعدام سعودي بحد السيف

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الاعدام في ينبع غرب المملكة بحد السيف الثلاثاء بحق سعودي ادين بجريمة قتل.

وافادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية ان المدعو متعب سناني السعودي الجنسية اقدم على قتل سعودي اخر يدعى نايف الضبياني دون توضيح ظروف الجريمة.

وبذلك يرتفع الى 26 عدد الاعدامات في السعودية منذ بداية السنة حسب تعداد فرانس برس.

وقد اعدمت السلطات السعودية 67 شخصا خلال 2009 و102 خلال 2008.

ويعاقب مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح بالاعدام في المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية.