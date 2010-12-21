تل أبيب تكثف نشاطها مع أوغندا لتسليح جنوب السودان

فلسطين اليوم – وكالات

كثفت أوغندا خلال الأسابيع الماضية من نشاط تسليح الحركة الشعبية بجنوب السودان بدعم إسرائيلي، في محاولة لإكمال البناء العسكري للجيش الشعبي قبل الاستفتاء.

وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مصادر رسمية أن الحركة استقبلت حزمة جديدة من الأسلحة فى 12 حاوية شملت صواريخ ومضادات طائرات وعربات مدرعة وصواريخ أرض جو.

في الوقت الذي اعترف فيه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، بوجود دور إسرائيلي واسع لمساعدة الحركات الانفصالية فى السودان، مشيرا إلى أن الدور تمثل في إيصال السلاح والتدريب والدعم اللوجستي، إلى جانب تشكيل الجهاز الاستخباري للحركة.

وقال مصدر عسكري إن التنسيق الإسرائيلي الأوغندي وصل مدىً بعيداً وكشف عن دور واضح للرئيس الأوغندي في ذلك، موضحا أن الدفعة الأخيرة التي استقبلتها الحركة الشعبية تأتى فى إطار الإستراتيجية التي تتبناها تل أبيب عبر أوغندا بدعم التوجه الانفصالي للحركة الشعبية، موضحاً أن جنرالاً رفيعاً بالحركة الشعبية أشرف على وصول هذه الدفعة للجنوب، مشيراً إلى أنه سبق أن تم إرسال طائرات هليكوبتر، مؤكداً أنّ طيّاريها مازالوا يتدربون ببعض القواعد العسكرية فى أوغندا تحت إشراف إسرائيلي.