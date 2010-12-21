أسير من غزة ينهي غداً عامه الـ21 عاما في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم-غزة

أكدت الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية أن الأسير جمال عمر محمد أبو ارقيق من سكان حي التفاح بمدينة غزة يكون قد أمضى يوم غد في الأسر لدى الإحتلال الإسرائيلي مدة 21 عاما من مدة محكوميته " مدى الحياة " .

وقال نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية ومسؤول الإعلام في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومسؤول الإعلام في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في قطاع غزة أن الأسير البطل جمال أبو رقيق من مواليد 21 / نوفمبر من العام 1971م ومعتقل في سجن شطة الإسرائيلي وكان الإحتلال الإسرائيلي قد اعتقله بتاريخ 22 / ديسمبر / 1989م من بيت العائلة بحي التفاح في مدينة غزة وهو أعزب .

وأضاف بأن الأسير قد حصل على شهادة الثانوية العامة في سجنه لمرتين حيث تقدم بطلب لإكمال دراسته الجامعية حيث درس فصلا واحدا ومن ثم تم منعه من قبل الإحتلال الإسرائيلي من إكمال دراسته الجامعية .

وطالب الوحيدي كافة المنظمات الدولية والإنسانية بالعمل لوقف برنامج التهديدات الإسرائيلية التي تواجه حياة الأسرى ومستقبلهم التعليمي إلى جانب العمل لإلزام حكومة الإحتلال باستئناف برنامج زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى في سجون الإحتلال والمحرومين منها منذ سنوات طويلة .

وقال بأن حرمان الأسرى من التعليم يأتي في سياق الحرب المجنونة والقوانين والقرارات التي تفرخها محاكم الإحتلال الصورية والعنصرية والغير قانونية أو إنسانية ما يستوجب قيام المجتمع الدولي لتشكيل لجان تحقيق للإطلاع على أوضاع الأسرى المعيشية والتعليمية والصحية وظروف اعتقالهم التي ترقى لمستوي جرائم حرب .