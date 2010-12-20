السلطات المصرية تطلق سراح مراسل الجزيرة نت



فلسطين اليوم-وكالات

أطلقت السلطات المصرية اليوم سراح مراسل "الجزيرة نت" محمد بدر، بعد نحو شهر من اعتقاله خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وقال مصدر أمني الاثنين إن الأجهزة الأمنية بمحافظة 6 أكتوبر، أطلقت سراح بدر أمس الأحد بالإضافة إلى 12 من جماعة الإخوان المسلمين، بعد قرار النيابة إخلاء سبيلهم لعدم كفاية الأدلة في الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت قوات الأمن اعتقلت بدر في فجر 24 نوفمبر الماضي وصادرت بعض متعلقاته الخاصة، وبعض مواده الصحفية التي كتبها، إضافة إلى جهاز كمبيوتر خاص.

واحتجزت النيابة المصرية بدر خلال الفترة الماضية على ذمة التحقيقات ووجهت إليه اتهمات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة بحسب القانون المصري، والترويج لأفكارها، وحيازة مطبوعات ومنشورات.

وقال بدر في تصريح للصحفيين عقب إطلاق سراحه "أتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه العدل هو أساس تعامل الدولة مع المواطنين".